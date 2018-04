Tennis World Tour: a Roma le qualificazioni per le finali della Roland-Garros e-Series

BigBen Studios, con la collaborazione del comitato organizzatore del Roland Garros e BNP Paribas, sponsor di assoluto rilievo da lungo tempo legato al mondo del tennis stanno collaborando per il torneo mondiale esport dedicato proprio al tennis.

La competizione si chiama “Roland-Garros e-series by BNP Paribas”, e i qualifier sono in programma in ben otto paesi: Francia, Italia, Regno Unito, Germania, Belgio, Cina, India e infine in Brasile.

Dunque, mentre la stagione tennistica vedrà i campioni sfidarsi in una serie estenuante di tornei internazionali: Montecarlo (14 –22 aprile) a Parigi (21 maggio–10 giugno), Madrid (5-13 maggio) e Roma (7-20 maggio), i maghi della racchetta digitale, potranno giocarsi la possibilità di qualificarsi per le finali mondiali di Parigi.

Il torneo viene giocato su una demo di Tennis World Tour, che ricordiamo arriverà nei negozi il 22 maggio per PC, PS4 e Xbox One.

I vincitori di ogni torneo di qualificazione nazionale si incontreranno, come anticipavamo, il 25 maggio, nello Stadio di Roland-Garros, per una grande finale mondiale giocata live.

Per quello che concerne le qualificazioni in Italia, queste avranno luogo mercoledì 2 maggio, alle ore 14:00 a Roma, presso l’Agenzia Europa BNL di Piazza Fiume. Se siete appassionati di tennis e interessati a partecipare all'evento, potete richiedere ogni informazione al seguente indirizzo: RGeSeries.it@fft.fr.