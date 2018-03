Tennis World Tour sarà disponibile dal 22 maggio su PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC

hanno quest'oggi annunciato la data di uscita di Tennis World Tour: l'erede spirituale disarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC a partire dal 22 maggio 2018.

È stato inoltre annunciato che il gioco avrà una box-art personalizzata in Italia, Francia, Australia, Benelux, Nord America, Spagna, Svizzera e Austria. Potete osservare le differenti versioni della copertina nell'immagine in calce alla notizia. Ricordiamo che recentemente il nostro Giuseppe Arace è volato a Parigi per provare il titolo, potete leggere le sue impressioni nella nostra anteprima dedicata a Tennis World Tour. Sulle pagine di Everyeye trovate anche un diario di sviluppo incentrato sul motion capture.