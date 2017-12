Tennis World Tour: svelata la finestra di lancio del gioco

Nel corso della PlayStation Experience 2017, il canale ufficiale PlayStation ha avuto modo di intervistare Etienne Jacquemain di, studio attualmente al lavoro su, erede spirituale della serie

Jacquemain rivela che il gioco è in fase di sviluppo da due anni, l'obiettivo del team è quello di dare vita al miglior simulatore di tennis di questa generazione (e non solo), per farlo il producer ha chiamato nella sua squadra sviluppatori che hanno contribuito al successo di Top Spin.

Confermata la presenza di oltre trenta tennisti tra cui Roger Federer, Gaël Monfils e Angelique Kerber, infine scopriamo la finestra di lancio del gioco, il debutto di Tennis World Tour è fissato per maggio 2018 su PlayStation 4, non è chiaro se l'uscita avverrà in contemporanea anche su PC, Xbox One e Switch.