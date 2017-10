ha approfittato della Paris Games Week per svelare ufficialmente, titolo annunciato la scorsa primavera che si mostra ora per la prima volta con un brevissimo teaser trailer.

Tennis World Tour sarà disponibile nel corso della primavera 2018 in esclusiva temporale su PlayStation 4, la data di uscita su altre piattaforme non è stata confermata, restiamo dunque in attesa di saperne di più. In apertura trovate il primo teaser del gioco, sviluppato da un team composto da ex membri che hanno lavorato alla serie Top Spin.