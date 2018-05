Tennis World Tour: le versioni Switch e PC slittano al 12 giugno

Breakpoint e Bigben Interactive hanno annunciato che le versioni Nintendo Switch e PC di Tennis World Tour usciranno il 12 giugno, con qualche giorno di ritardo rispetto alle controparti PS4 e Xbox One attese per il 22 maggio.

In realtà il gioco sarebbe dovuto arrivare il 22 maggio su tutte le piattaforme, ma il publisher ha deciso di posticipare leggermente la data di uscita delle versioni PC e Nintendo Switch, fissando il nuovo giorno di lancio al 12 giugno.

Ricordiamo che Tennis World Tour si presenta come la nuova simulazione tennistica di Breakpoint, team composto da ex sviluppatori di Top Spin. La software house mira a realizzare una trasposizione molto fedele del tennis, permettendo ai giocatori di personalizzare la propria strategia nel corso delle partite. Oltre alla modalità Carriera, completa di tutti i crismi per offrire un'esperienza single player appagante (potete vederla in azione in questo trailer dedicato), il titolo includerà il comparto multiplayer (con la possibilità di giocare sia in singolo che in doppio) e le licenze di oltre 30 stelle del tennis come Roger Federer, Caroline Wozniacki, Nick Kyrgios e Alexander Zverev.

Tennis World Tour sarà quindi disponibile su PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 22 maggio, per poi arrivare il 12 giugno anche su PC e Nintendo Switch.