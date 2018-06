Tennis World Tour: Video Recensione del nuovo gioco di tennis degli autori di Top Spin

Disponibile dal 22 maggio su PlayStation 4 e Xbox One, Tennis World Tour si presenta come il nuovo simulatore tennistico di Breakpoint e Bigben Interactive. Gli sviluppatori saranno riusciti a confezionare un prodotto convincente? Scopritelo nella nostra Video Recensione.

Purtroppo, Tennis World Tour si è rivelato un gioco approssimativo sotto molti punti di vista, un titolo penalizzato da diversi problemi tecnici che allo stato attuale rende difficile consigliarne l'acquisto. Speriamo soltanto che il team riesca a rimettere il titolo in carreggiata entro la prima metà di giugno come promesso, e che la fretta e la necessità di rimediare il prima possibile agli errori del passato non ricada anche sul futuro di un gioco che in molti avrebbero voluto ai cancelli di partenza in perfetta forma, e che invece è nato con qualche problema di troppo.

Ricordiamo inoltre Tennis World Tour arriverà anche su Nintendo Switch e PC il 12 giugno, nella speranza che nel frattempo che le principali carenze tecniche del titolo vengano risolte. Nell'attesa che Breakpoint e Bigben Interactive diffondano ulteriori dettagli sulle patch in arrivo, vi lasciamo con la nostra Video Recensione riportata in cima alla notizia.