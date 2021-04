Tencent, un brevetto mostra il controller PC: è un mix tra quello PlayStation e Xbox

Vi abbiamo già parlato qualche giorno fa della volontà di Tencent di sfidare Nintendo Switch con una nuova console portatile. Nelle ultime ore è arrivata un'ulteriore conferma delle intenzioni da parte dell'azienda di entrare nel mercato dei produttori di hardware grazie al brevetto legato ad un controller da gioco.

Il colosso cinese aveva infatti depositato un brevetto lo scorso novembre 2020 che è stato approvato solo oggi e ha come protagonista la periferica da gioco il cui aspetto sembra promettere bene. Il design di questo controller mescola le caratteristiche dei controller di PlayStation 4 e Xbox One/Series X: la forma è pressoché identica al pad Microsoft e anche la predisposizione delle levette è asimmetrica, ma al centro del dispositivo è presente un touchpad in tutto e per tutto simile al DualShock 4, con ai lati due tasti la cui forma riprende quella di Options e Share. I dorsali riprendono ancora una volta quanto visto sul controller Xbox, ma i grilletti, i quali non sono ben visibili nelle foto, sembrano ispirati a quelli del vecchio Controller Pro di Wii U e non è chiaro se siano o meno analogici. A chiudere il cerchio è la presenza di due comodi tasti sulla parte posteriore della periferica, che come già visto su molti pad in versione "pro" permettono di attivare comodamente alcune funzioni senza troppi sforzi.

Purtroppo non si conoscono ancora i dettagli specifici dell'accessorio, che presumiamo sia ideato per essere compatibile con smartphone e PC, i dispositivi più utilizzati in Cina per videogiocare. In ogni caso si tratta al momento solo di un brevetto e non sappiamo se Tencent deciderà di produrre e vendere la periferica e, soprattutto, di farla arrivare in territori al di fuori di quello cinese.