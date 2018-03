Teorie su Dragon Ball Super, Boruto e Attacco dei Giganti: le migliori news anime di ieri

Quali sono state le migliorinella nostra apposita sezione su Everyeye.it? Ripercorriamole, tenendo bene a mente che tra i contenuti più succosi annoveriamo il solito Dragon Ball Super, Boruto: Naruto Next Generations e l'attesissima terza stagione de L'Attacco dei Giganti.

Iniziando da Dragon Ball Super - che possiamo considerare, senza ombra di dubbio, l'anime del momento - abbiamo notato un dettaglio particolare nel promo dell'episodio 130: nella clip in questione, c'è qualcosa che fa pensare che Jiren possa sbloccare a sua volta l'Ultra Istinto. Le immagini sembrano parlare chiaro, nonostante tutto sarà più chiaro domenica 18 marzo.

Per quanto riguarda L'Attacco dei Giganti, la terza stagione debutterà nel mese di luglio del 2018, e il director presso Wit Studio ha rivelato alcune preziose informazioni. Di certo sappiamo che i nuovi episodi avranno un protagonista indiscusso, e che potremmo vedere qualche storia inedita rispetto al manga di Hajime Isayama.

Andando su Boruto: Naruto Next Generations, invece, c'è da segnalare che quelli in corso sembrano essere gli ultimi episodi "filler", dedicati alla formazione del figlio del Settimo Hokage come Genin, prima che la trama dell'anime di Studio Pierrot si leghi finalmente a quella del manga: intanto, però, le puntate trasmesse finora ci hanno regalato spunti interessanti, su tutti spiccano in particolare dei personaggi carismatici come Ryogi.

Quali sono state le vostre news anime preferite di ieri?