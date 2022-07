Teppen x Ghosts n Goblins e RE Village: Lady Dimitrescu invade il card game!

Con il nuovo pacchetto di espansione di Teppen, Super Spooky Village, il gioco di carte collezionabili con i personaggi di Capcom accoglie i villain e gli eroi di Ghosts n Goblins e Resident Evil Village.

L'ultimo contenuto aggiuntivo confezionato dal team di GungHo Online Entertainment ci porta infatti in un terrorizzante villaggio per seguire il viaggio intrapreso da Arthur, il cavaliere senza macchia (e a volte anche senza vestiti) di Ghosts n Goblins.

Desideroso di ricongiungersi con la sua amata principessa Prin Prin, il nostro impavido alter-ego dovrà fare i conti con i mostri delle quattro Nobili Famiglie che tengono sotto scacco gli abitanti di questo villaggio sperduto. Le nuove attività introdotte nel card battle a tema Capcom con Super Spooky Village verteranno così attorno alle battaglie da combattere contro le creature che popolano la dimensione horror di Resident Evil Village, come possiamo facilmente intuire ammirando l'animazione realizzata da GungHo per festeggiare il lancio di questa espansione di Teppen, con Lady Dimitrescu impegnata a inseguire e terrorizzare il povero Arthur e Felicia di Vampire Hunter 2 Darkstalker's Revenge.

In Occidente, il pacchetto Super Spooky Village di Teppen sarà disponibile nel Soul Shop del gioco di carte collezionabili per sistemi mobile iOS e Android da martedì 5 luglio: all'interno del DLC troveranno spazio anche le musive di Darkstalker's Revenge e Phoenix Wright Ace Attorney Justice for All, oltre a personalizzazioni per le proprie carte come la Skin di Nero dedicata a Cammy di Street Fighter.