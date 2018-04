TERA e Dangun Feveron tra le principali novità della settimana su Xbox Store

Come ogni settimana, Major Nelson ha diffuso la lista dei nuovi titoli approdati sunegli ultimi giorni, tra cui, principali novità della settimana.

Nuovi Giochi Xbox One

Tutti i giochi indicati di seguito sono ora disponibili per l'acquisto su Xbox Store:

Raiders Of The Broken Planet: Wardog Fury Bundle e Hades Betrayal Bundle

TERA

Dangun Feveron

The Adventure Pals

MINIT

Nella giornata di ieri hanno preso il via anche i nuovi Deals with Gold e vi ricordiamo che sono attivi ancora per pochissimi giorni i Saldi di Pasqua con protagonisti giochi come Gears of War 4, Forza Motorsport 7, Star Wars Battlefront 2 e Assassin's Creed Origins, solamente per citarne alcuni. Inoltre, fino al 9 aprile l'abbonamento trimestrale a Xbox LIVE Gold sarà in vendita a 7.99 euro anzichè 19.99 euro.