TERA: l'MMORPG di Bluehole uscirà su PlayStation 4 e Xbox One il 3 aprile

Già disponibile su PC da diversi anni, l'MMORPGsegnerà il suo debutto su console PlayStation 4 e Xbox One il 3 aprile, come confermato quest'oggi dallo sviluppatoree dal publisher

Esattamente come la sua controparte per Personal Computer, TERA sarà distribuito su console con il formato del free-to-play. Tuttavia, un Founder's Pack è stato annunciato per chi volesse ottenere alcuni bonus da sbloccare in-game e giocare una settimana in anticipo rispetto al lancio ufficiale, ovvero a partire da domani, 27 marzo. Il Founders' Pack è disponibile per l'acquisto al costo di 29,99 euro.

Per celebrare l'imminente lancio del gioco, è stato pubblicato un nuovo trailer, che mette in mostra alcune sequenze di gameplay tratte dalle versioni console del gioco. TERA uscirà su PS4 e Xbox One il 3 aprile.