TERA: Open Beta su PlayStation 4 e Xbox One dal 9 al 12 marzo

e Bluehole hanno da poco annunciato cheandrà in fase di Open Beta su PlayStation 4 e Xbox One tra il 9 e il 12 marzo 2018.

L'MMORPG sviluppato da Bluehole con l'Unreal Engine 3 è già disponibile su PC dal 2011 in forma di free-to-play. La release finale del titolo in versione console, già testata dai giocatori in fase di Closed Beta, è prevista per la stagione primaverile su PlayStation 4 e Xbox One. Bluehole ha confermato che sia l'interfaccia utente che i controlli, inoltre, sono stati ridisegnati e ricostruiti per l'occasione.

