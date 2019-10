Termina il supporto per Facebook di PlayStation 4?

Se siete tra i gamer a cui piace condividere trofei, schermate o filmati di gioco su Facebook direttamente dalla vostra PlayStation 4, potrebbero esserci brutte notizie per voi, perlomeno stando a quanto riportato da un utente di Reddit.

Parliamo di tale LegendaryKillerB che ha postato una conversazione che, a detta sua, un suo amico ha avuto con il servizio clienti di PlayStation Asia, che riporta il fatto che il supporto alle funzionalità di Facebook di PS4 si sarebbe interrotto definitivamente nella giornata di oggi, 7 Ottobre 2019.

Mentre scriviamo, sembra che molti utenti di Reddit nei commenti alla discussione, abbiano riportato di avere problemi nel login sul popolare social network dalla loro console, insieme a messaggi di errore.

In ogni caso va detto che la news va presa con il beneficio del dubbio, trattandosi di un rumor. Non è chiaro infatti se l'informazione sia effettivamente ufficiale, e se si riferisca ad esempio soltanto agli utenti PS4 asiatici o di tutto il mondo. Restiamo in attesa di un chiarimento ufficiale da parte di Sony, per cui restate "sintonizzati" sulle nostre pagine per tutte le novità a riguardo.

Sony aveva già interrotto il supporto a Facebook su PS3 e PS Vita, ma si trattava di console a fine ciclo vita. È vero che l'arrivo di PS5 è previsto per l'anno prossimo, ma attualmente PlayStation 4 è ancora la console di riferimento, per cui apparirebbe piuttosto strana una decisione del genere.

Che ne pensate? Se fosse vero sarebbe un brutto colpo? Avete già riportato problemi nell'utilizzare le funzioni di Facebook sulla vostra PS4?

Nel frattempo questa settimana dovrebbe arrivare l'aggiornamento 7.0 di PlayStation 4: trovate tutte le informazioni sul nostro sito.