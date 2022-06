Terminator invade COD Warzone e Vanguard con il nuovo bundle della Stagione 4

Dopo le invasioni di Godzilla e King Kong, Call of Duty Warzone e Vanguard si preparano all'arrivo di un'altra figura storica del cinema come Terminator. Activision ha confermato che un bundle che verrà lanciato nel corso della Stagione 4 introdurrà due varianti del letale cyborg assassino.

Stando ai teaser pubblicati sui social e alle informazioni fornite dal publisher sul nuovo Battle Pass, sia il T-800 originale che il Terminator T-1000 mimetico in polilega arriveranno su Call of Duty: Vanguard e Warzone durante la nuova stagione come bundle a tempo limitato. Activision promette maggiori dettagli "più avanti in questa stagione", ma i fan di Call of Duty possono aspettarsi di giocare come e contro vari modelli di Terminator, usando coltelli, armi da taglio e probabilmente anche fucili al plasma nel range di 40 watt. I Terminator si uniranno così ad altre icone dei film d'azione degli anni '80 come John McClane e John Rambo, entrambi aggiunti su Call of Duty: Warzone e Black Ops: Cold War nel 2021.

Intanto è stata lanciata l'operazione Estrazione su COD Warzone, una sorta di punto di incontro tra King of the Hill e Capture the Flag. Sulle nostre pagine trovate tutte le ulteriori informazioni riguardanti la Stagione 4 di COD Warzone e Vanguard.