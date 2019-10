Terminator in Mortal Kombat 11: tre Brutality del lottatore si presentano in video

Il personaggio di Terminator si è recentemente presentato alla community di Mortal Kombat 11 grazie al gameplay trailer del T-800, pubblicato dal team di NetherRealm.

Con l'avvicinarsi della data di esordio del lottatore all'interno del roster del piacchiaduro, i videogiocatori hanno così avuto modo di dare un primo sguardo allo stile di combattimento del personaggio DLC. In seguito, sono emersi ulteriori dettagli sul T-800, relativi in particolare alle sue finisher. Poco tempo fa, è stato il turno della seconda Fatality di Terminator in Mortal Kombat 11, mentre questa è la volta delle Brutality. In particolare, sono emersi tre video dedicati ad altrettante Brutality a disposizione del lottare. Con queste ultime, il Terminator T-800 pone fine al combattimento, segnando la propria vittoria nei confronti dell'avversario di turno. Potete vedere le finisher in azione nei filmati che trovate disponibili in apertura ed in calce a questa news.



Cogliamo l'occasione per ricordare ai giocatori attivi su Mortal Kombat 11 che il T-800 sarà disponibile per i possessori del Kombat Pack a partire dal prossimo 8 ottobre. All'arrivo di Terminator seguirà il debutto di diversi altri combattenti. Nel corso del mese di novembre Mortal Kombat 11 accoglierà Sindel, mentre a gennaio 2020 sarà il turno di Joker. Infine, nel marzo 2020, anche Spawn si unirà al roster.