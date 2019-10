Terminator Resistance: 30 minuti di gameplay svelano il lato stealth del gioco

Lo sparatutto dedicato alle macchine post-apocalittiche di Terminator sviluppato da Teyon e distribuito da Reef Entertainment è stato mostrato in video di gameplay. Terminator: Resistance, come si evince dal filmato, avrà intere sessioni in cui non sarà necessario toccare il grilletto.

Il video di gameplay è un estratto della diretta di PlayStation Access andata in onda all'EGX 2019. Terminator: Resistance ha svelato il suo lato stealth con meccaniche di hacking legate ad un minigioco simile a Frogger (epico arcade dal lontano 1981) e la capacità di controllare le torrette nemiche per fare il "lavoro sporco". Il gioco sembra quindi offrire la possibilità di intraprendere le missioni con approcci diversi, passando dalla pura azione a fasi più ragionate. Il protagonista inoltre può utilizzare la "supervista" per individuare nemici e punti chiave all'interno della mappa di gioco. Dal filmato emerge anche la possibilità di raccogliere dei "blocchi" per sbloccare loot di vario genere.

Ne approfittiamo per ricordarvi che Terminator: Resistance, annunciato solo a settembre, uscirà il 15 novembre per PlayStation 4, Xbox One e PC. Recentemente sono stati svelati i requisiti di sistema di Terminator: Resistance.