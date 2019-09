Terminator Resistance: annunciato in video lo sparatutto sci-fi per PC, PS4 e Xbox One

Dopo aver assistito al ritorno delle macchine ribelli con il film Terminator Destino Oscuro, l'ombra minacciosa di Skynet si estende nuovamente sull'universo videoludico con Terminator: Resistance, uno sparatutto sci-fi rigorosamente singleplayer per PC, PS4 e Xbox One.

In sviluppo presso le fucine digitali di Teyon per conto di Reef Entertainment, Terminator Resistance si ritaglia uno spazio tutto proprio nella storia di questo iconico franchise fantascientifico per offrirci una storia originale ambientata nel futuro, a trent'anni di distanza dall'apocalisse nucleare scatenata dall'IA ribelle di Skynet nell'evento globale conosciuto come il Giorno del Giudizio.

Il protagonista di questo nuovo progetto sarà Jacob Rivers, un membro della Resistenza del Pacifico che, per qualche ragione a lui ignota, verrà preso di mira da Skynet con lo scopo di "terminarlo" attraverso l'impiego di un cyborg di nuova concezione e dei cari, vecchi T-800.

La lotta contro questi spietati esseri cibernetici ci porterà a esplorare ambienti tentacolari in cui la gestione delle risorse farà la differenza tra la vita e la morte: attraverso il completamento delle missioni parrallele alla trama principale, inoltre, potremo salire nei ranghi della Resistenza per acquisire nuove abilità e ottenere l'accesso ad armi ancora più devastanti. Gli sviluppatori di Teyon promettono inoltre di arricchire la storia con i rapporti che dovremo stringere con i gruppi di sopravvissuti e i loro rappresentanti, da qui la necessità di spezzare il ritmo degli scontri a fuoco con delle sessioni stealth da affrontare per portare a compimento gli incarichi affidatici dai personaggi secondari.

La Los Angeles post-apocalittica di Terminator Resistance ci attende per il 15 novembre, giusto in tempo per il lancio del titolo su PC, PS4 e Xbox One.