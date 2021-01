Terminator Resistance Enhanced posticipato: nuova data per lo shooter su PS5

Nel corso del mese di dicembre del 2020 era giunto l'annuncio di Terminator Resistance: Enhanced, versione ottimizzata del titolo destinata ad approdare nel catalogo di PlayStation 5.

Contestualmente al reveal, il team di sviluppo di Teyon aveva confermato anche la data di debutto prevista per lo sparatutto sci-fi, identificata nel prossimo 26 marzo 2021. Purtroppo, i giocatori in attesa di poter fruire dei miglioramenti pensati per PS5 dovranno invece attendere un po' più a lungo. Tramite il Tweet che potete visionare direttamente in calce a questa news, il publisher Reef Entertainment ha infatti confermato un posticipo per Terminator Resistance: Enhanced. Il nuovo Day One per lo shooter è ora fissato per il 30 aprile 2021.



Rispetto all'edizione per console di vecchia generazione, la versione PlayStation 5 del gioco Teyon offrirà diverse migliorie tecniche, tra cui un frame rate potenziato, tempi di caricamento più rapidi e maggiore fedeltà visiva. Terminator Resistance: Enhanced supporterà inoltre le peculiarità del DualSense, offrendo anche una modalità di gioco aggiuntiva denominata "Infiltrator". Con quest'ultima, i giocatori potranno assumere il controllo del devastante T-800. Infine, saranno inclusi gli aggiornamenti apportati al gioco nella sua versione PC, disponibile su Steam.

Un rinvio ad ogni modo contenuto, a differenza di quanto annunciato in merito al posticipo di The Lord of the Rings: Gollum e di Hogwarts: Legacy.