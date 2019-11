Terminator Resistance: le recensioni internazionali bocciano lo sparatutto singleplayer

Con la prima tornata di recensioni internazionali di Terminator Resistance, i voti comminati dalla stampa di settore provocano l'effetto di un secondo Giorno del Giudizio per lo sparatutto sci-fi disponibile da oggi, 15 novembre, nella triplice edizione per PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Il progetto portato avanti da Teyon e Reef Entertainment per accompagnare il lancio del film, altrettanto deludente, di Terminator Destino Oscuro, va così a scontrarsi con i pareri delle testate videoludiche più accreditate.

Lo sparatutto singleplayer intriso di elementi stealth che narra l'odissea futuristica di Jacob Rivers contro le macchine di Skynet "vanta" infatti una media voto tanto bassa da non raggiungere la sufficienza su tutti i principali aggregatori di recensioni, come OpenCritic, Metacritc e GameRankings. Eccovene un esempio:

Push Square - 5 su 10

PlayStation Universe - 7 su 10

VG247 - 40 su 100

IGN.com - 40 su 100

Metro.co.uk - 3 su 10

Le critiche più aspre al progetto di Teyon e Reef sono rivolte all'IA dei nemici, alla struttura open world, alla ripetitività delle missioni secondarie che fanno da corollario alle attività della campagna principale, al comparto grafico e, più in generale, allo scarso slancio di originalità che sembra permeare ogni singolo aspetto ludico, narrativo, artistico e contenutistico dell'opera.

Nel lasciare a voi ogni commento ulteriore all'ennesimo flop targato Terminator, vi rimandiamo alla visione di questo trailer che ripercorre la storia dei videogiochi di Terminator.