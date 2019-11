Terminator Resistance: Video Recensione del nuovo FPS degli autori di Rambo

Teyon e Reef Entertainment, già autori del tristemente noto Rambo: The Videogame, tornano alla carica con un altro gioco basato su una saga cinematografica: stiamo parlando di Terminator: Resistance, nato per accompagnare l'uscita della pellicola Terminator: Dark Fate nelle sale cinematografiche.

Per quanto sia lontano dal disastroso Rambo The Videogame, Terminator Resistance rappresenta ugualmente un esempio di come non bisogna gestire un prodotto su licenza. Le buone idee non mancano di certo: da un lato c'è un comparto narrativo basato su un franchise storico, dall'altro la volontà di spingere il gameplay oltre i confini dei classici sparatutto in prima persona. Il risultato però è un'accozzaglia di meccaniche prive di mordente, incorniciata da una realizzazione tecnica di livello infimo.

Qualche fan potrebbe anche chiudere un occhio, ma la verità è che Terminator: Resistance non rende minimamente giustizia né a una saga cinematografica già di per sé in difficoltà, né al genere degli sparatutto in prima persona. Se volete saperne di più, vi consigliamo di guarda la Video Recensione allegata in cima a questa notizia e a leggere la recensione di Terminator: Resistance che trovate tra le nostre pagine.