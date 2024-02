Terminator Survivors è il nuovo FPS open world di Nacon Studio Milan, arriva nel 2024

In chiusura del Nacon Connect 2024 è stato finalmente mostrato al pubblico il tanto chiacchierato progetto legato a Terminator ed in sviluppo presso Nacon Studio Milan: ci stiamo riferendo a Terminator Survivors, di cui abbiamo potuto osservare un trailer e scoprire alcuni dettagli.

Il gioco in questione è uno sparatutto con visuale in soggettiva ambientato due anni dopo le vicende narrate nelle pellicole cinematografiche a base di robot assassini. Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, Terminator Survivors è un'esperienza di gioco completamente PvE che può essere giocata sia in single player che in compagnia di altri giocatori grazie alla presenza di una modalità cooperativa online. Per quello che riguarda la struttura di gioco, dovrebbe trattarsi di un FPS open world con meccaniche da survival game: dovremo quindi esplorare la mappa alla ricerca di risorse preziose da investire in migliorie per la nostra base. Pare inoltre che non ci sia un unico protagonista ed è probabile che il gioco implementi un sistema di sopravvissuti simile a quello visto in State of Decay 2, con la possibilità di aggiungere membri al gruppo nel corso dell'avventura.

L'uscita di Terminator Survivors è fissata al prossimo 24 ottobre 2024, giorno in cui sarà disponibile esclusivamente su Steam in Accesso Anticipato. Solo in un secondo momento, invece, il gioco approderà anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.