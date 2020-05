Terra Battle: chiude il gioco del papà di Final Fantasy

Hironobu Sakaguchi ha annunciato la chiusura di Terra Battle, gioco lanciato nel 2014 su smartphone iOS e Android, la cui vita commerciale giungerà presto a conclusione dopo sei anni.

A partire da oggi non è più possibile acquistare la valuta in-game Energia e gli sviluppatori consigliano di spendere tutta la moneta virtuale in proprio possesso. Dal 15 giugno non sarà più possibile aggiornare dati o recuperare gli account mentre il 30 giugno i server chiuderanno definitivamente, così come il supporto clienti e qualsiasi altro servizio legato al progetto.

Sakaguchi ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno supportato Terra Battle in questi anni ed ha invitato i fan a tenere sotto controllo i profili social dello studio, attualmente infatti Mistwalker è al lavoro su Fantasian per Apple Arcade, progetto ispirato ai classici per NES sviluppati proprio da Hironobu, come Final Fantasy, Final Fantasy II e Final Fantasy III.

Nel corso degli anni si è più volte parlato di una versione per console di Terra Battle ma questa non ha mai visto la luce e il gioco è rimasto confinato al mondo mobile, riscuotendo un discreto successo inizialmente ma perdendo buona parte dell'utenza attiva negli ultimi anni.