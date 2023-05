La Terra di Mezzo: il gioco Weta Workshop è stato rinviato

In questi giorni si parla sempre più spesso de Il Signore degli Anelli, visto che sono in sviluppo svariati videogiochi e a breve arriverà sugli scaffali il titolo dedicato a Gollum di Daedalic Entertainment. Sembrerebbe però che uno di questi progetti non arriverà entro i tempi previsti.

Stiamo parlando del gioco ispirato a La Terra di Mezzo in sviluppo presso Weta Workshop e pubblicato da Private Division. Il titolo era inizialmente previsto per l'anno fiscale corrente, ma pare che la software house non riesca a rispettare questa finestra temporale e ha quindi deciso di posticipare l'uscita del gioco. Questo significa che il gioco arriverà dopo marzo 2024 e, al momento, non è chiaro quale sia il nuovo periodo d'uscita.

Nel report finanziario di Take-Two che ha svelato il posticipo del progetto non vi sono ulteriori dettagli sul tipo di esperienza in sviluppo. Le uniche informazioni riguardano il motore grafico, visto che alcuni annunci di lavoro dello studio suggeriscono che possa trattarsi di Unity.

In attesa di nuove informazioni sul gioco e magari di un trailer che possa aiutare a comprendere meglio di che tipo di gioco si tratti, vi ricordiamo che Amazon ed Embracer hanno annunciato un nuovo gioco online de Il Signore degli Anelli.