La Terra di Mezzo: l'Ombra di Mordor in origine era un videogioco di Batman

Liam Robertson, giornalista videoludico e curatore del canale YouTube DidYouKnowGaming?, dedica l'ultima puntata della sua rubrica a La Terra di Mezzo: l'Ombra di Mordor, ripercorrendone le fasi salienti dello sviluppo per confermare un rumor circolato in rete nei mesi che hanno preceduto l'annuncio del progetto.

A voler dar retta alla ricostruzione effettuata da Robertson interpellando delle fonti non meglio specificate di Monolith Productions, con l'acquisizione della compagnia statunitense da parte di Warner Bros. Interactive Entertainment i vertici della software house di Kirkland hanno provato a sperimentare con le proprietà intellettuali del colosso dell'intrattenimento per allontanarsi dalle atmosfere e dall'esperienza horror di F.E.A.R.

In origine, i boss di Monolith si sono cimentati in un dungeon crawler a generazione procedurale ambientato nell'universo fantasy de Il Signore degli Anelli, per poi accantonare tale idea e ricostruire l'ecosistema di gioco nella forma di un action adventure a mondo aperto basato su Batman, o meglio, sulla trilogia cinematografica del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan. Il regista, però, non diede mai il suo assenso al progetto e così Monolith Productions, a detta di Robertson, finì col ritornare alla dimensione di Lord of the Rings per sviluppare il titolo che, nel 2014, venne commercializzato come L'Ombra di Mordor.

Nella sua versione iniziale, il gioco di Batman "cancellato" da Monolith avrebbe dovuto prevedere una Gotham City completamente esplorabile, con un eroe capace di abbracciare tre stili di gioco diversi tra stealth, combattimento diretto e utilizzo dei gadget. Buona parte di quel concept sul gioco di Batman, comunque, sopravvisse alla cancellazione e, un anno dopo, contribuì alla costruzione dell'ottima impalcatura ludica e ruolistica de L'Ombra di Mordor.