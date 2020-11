La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor perderà le funzioni online: addio Platino

A circa sei anni dal lancio, Warner Bros. e Monolith si apprestano a staccare la spina ad alcune funzionalità online di La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor, rendendole del tutto inaccessibili ai giocatori.

A partire dal 31 dicembre 2020:

La Forgia Nemesi non sarà più disponibile. I giocatori non potranno più trasferire le loro Nemesi da La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor a La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra;

Le missioni di Faida e le classifiche non saranno più disponibili;

WBPlay non sarà più disponibile, ma le rune epiche "Cacciatore di Orchi" e "Senzamorte" saranno automaticamente conferite a tutti i giocatori.

Al dispiacere per la perdita di queste funzionalità, va ad aggiungersene anche un altro: a partire dalla data sopra indicata i nuovi giocatori non potranno più sbloccare il trofeo di Platino su PlayStation 4 oppure completare l'intera collezione di Achievement su Xbox One e Steam. Il motivo è molto semplice: normalmente, il completamento di una missione di Faida dà diritto ad un Trofeo di Bronzo o ad un Achievement, chiamati in entrambi i casi "Occhio per occhio" (su Xbox One vale 10G). Dal momento che questi particolari incarichi non saranno più disponibili dal 31 dicembre, il Trofeo/Achievement diventerà inottenibile. Nessun problema, ovviamente, per coloro che lo hanno sbloccato o lo faranno entro quella data.

Se stavate pianificando di collezionare tutti i Trofei e/o Achievement di La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor, vi consigliamo di completare l'obiettivo "Occhio per occhio" appena possibile, visto che dal prossimo anno non sarà più possibile farlo e Warner Bros. non ha ancora annunciato eventuali metodi alternativi.