Sulla Terra ci sono (molte) più carte Pokémon che esseri umani: i numeri fanno paura

A fine aprile, vi abbiamo raccontato che le carte Pokémon sono introvabili in Giappone per via dell'enorme successo degli ultimi set del gioco, Snow Hazard e Clay Burst (che in Italia arriveranno come "Evoluzioni a Paldea"). Ma lo sapevate che, al momento, sulla Terra ci sono più carte Pokémon che esseri umani?

La notizia arriva dalla stessa The Pokémon Company, o quantomeno dai suoi risultati finanziari per l'anno fiscale 2022/2023, che si è concluso lo scorso 31 marzo. I dati, riportati da PokéGuardian, ci spiegano che, solo nei dodici mesi tra marzo 2022 e marzo 2023, The Pokémon Company è riuscita a piazzare sul mercato la bellezza di 9,7 miliardi di carte Pokémon, ovviamente su scala globale.

Se consideriamo che la popolazione mondiale ha superato gli 8 miliardi di persone lo scorso novembre, possiamo vedere che solo nell'ultimo anno TPCi ha stampato praticamente 1,2 carte Pokémon per ogni essere umano presente sul pianeta Terra. Un dato incredibile, ma non è certo finita qui.

L'azienda, infatti, stima che al momento siano ben 52,9 miliardi le carte Pokémon in circolazione su scala globale, sommando ovviamente tutte quelle che ha prodotto e venduto nel tempo, dal lancio del GCC Pokémon fino ad oggi. A conti fatti, si tratta di circa 6,6 carte per ogni persona presente sul pianeta.

I risultati fiscali, poi, si prestano ad alcune analisi di mercato molto interessanti. Per esempio, il dato del 2022-2023 cementa la mania per le carte Pokémon, migliorando (seppur di poco) quello del 2021-2022, quando TPCi aveva venduto 9,1 miliardi di carte. L'incremento "storico" delle vendite è stato del 22,4%, da un totale di 43,2 miliardi a uno di 52,9 miliardi dalla nascita del cardgame, dimostrando come le vendite siano incrementate esponenzialmente nel periodo pandemico e post-pandemico.

Inoltre, The Pokémon Company ha tenuto a sottolineare che il Gioco di Carte Pokémon è disponibile in 89 Paesi e regioni del mondo, e viene tradotto in ben 14 lingue diverse. Un successo senza precedenti, dunque, grazie anche all'arrivo del GCC Pokémon in Cina dello scorso ottobre.