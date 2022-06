Terra Nil: il 'SimCity ecologista' di Devolver Digital sorprende nel nuovo video gameplay

Di ritorno dall'esilarante Devolver Direct ambientato in un fittizio universo ispirato a La Storia Infinita e alla cultura pop anni '90, Devolver Digital torna a mostrare in video Terra Nil, l'ambizioso city builder a vocazione ecologista in sviluppo presso gli studi Free Lives.

Il video confezionato dalla software house indie ci permette di sbirciare tra le pieghe ludiche e contenutistiche di questo progetto che vedrà i patiti del genere impegnati a creare delle cittadine rispettose dell'ecosistema circostante.

Alle "consuete" sfide legate alla gestione e all'evoluzione di metropoli digitali, il titolo aggiunge infatti delle attività basate sul ripristino di un ambiente devastato dai cambiamenti climatici innescati dagli esseri umani. Nel corso della partita dovremo perciò preoccuparci di riqualificare il proprio lotto edificabile trasformandolo in un paradiso ecologico per flora e fauna.

Il concept ecologista alla base di Terra Nil viene splendidamente rappresentato dal nuovo video gameplay che invita gli appassionati del genere a inserirlo nella propria Lista dei Desideri su Steam nell'attesa di scoprire la data di lancio, prevista indicativamente nei prossimi mesi su PC.