Terra Nill: l'ecologia fa miracoli nel video del nuovo city builder di Devolver Digital

Terra Nil, il 'SimCity ecologista' di Devolver Digital, è al centro del nuovo video confezionato dagli studi Free Lives per illustrare le meccaniche di gameplay di questo interessante city builder 'dal pollice verde' destinato ad approdare nel 2023 su PC.

Il nuovo filmato propostoci dalla casa di sviluppo indipendente mostra gli effetti delle principali strutture edificabili dai giocatori per ripristinare l'ecosistema di scenari devastati dai cambiamenti climatici innescati dalle attività degli esseri umani.

Le cittadine che costruiremo, quindi, dovranno essere rispettose dell'ecosistema circostante: la sopravvivenza degli abitanti della propria metropoli passerà per la riqualificazione dei lotti più colpiti dalla desertificazione e dai disastri climatici.

Il concept ecologista che caratterizza il gameplay di Terra Nil si riflette nella progressione delle attività da svolgere per espandere gli insediamenti nel rispetto dell'ambiente: basta dare un'occhiata al nuovo trailer per intuire l'importanza delle strutture che consentiranno ai giocatori di 'terraformare' lo scenario. Lo scopo finale di Terra Nil sarà quello di infondere nuova vita in un mondo senza speranza, per poi abbandonarlo senza lasciare alcuna traccia del proprio passaggio.