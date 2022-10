La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra sbarca gratis su Amazon Prime Gaming

Il catalogo di Amazon Prime Gaming si arricchisce con una nuova produzione: si tratta di La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra, Action/RPG firmato Monolith Productions e pubblicato originariamente nel 2017 ottenendo pregevoli riscontri da parte di critica e pubblico.

Il gioco ambientato nell'universo de Il Signore degli Anelli, nonché seguito di La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor, era già stato confermato tra i giochi Amazon Prime Gaming di ottobre 2022 e adesso tutti gli abbonati al servizio di Amazon avranno modo di riscattare gratis il gioco prodotto da WB Games. E' bene tuttavia specificare che la versione messa a disposizione gratuitamente è quella base senza nessun contenuto aggiuntivo, che andranno quindi acquistati a parte.

Per ottenere La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra bisogna raggiungere la pagina di Amazon Prime Gaming, cercare il gioco e cliccare alla voce "Riscatta". In questo modo si riceverà un codice per riscattarlo su GOG.com: entrate quindi sul sito, accedete con le vostre credenziali (oppure create un profilo da zero), cliccare alla voce "Riscatta Codice" che apparirà nel menù che apparirà passando il mouse sopra la vostra immagine profilo, ed infine inserire il codice per poter ottenere il gioco.

Se non lo avete mai giocato in precedenza, si tratta di un'ottima occasione per riscoprire l'apprezzata avventura con protagonista il ramingo Talion, che si destreggerà attraverso un vasto mondo di gioco dominato da interi eserciti di orchi, da combattere facendo ricorso ad una nutrita serie di attacchi direti e poteri speciali.