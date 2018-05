Terra Wars di Hironobu Sakaguchi riceverà a breve una closed beta

Mistwalker Corporation e Arzest hanno annunciato che Terra Wars, il nuovo gioco di Hironobu Sakaguchi ambientato nell'universo di Terra Battle, riceverà una closed beta per i dispositivi Android. L'iniziativa, almeno al momento, è limitata esclusivamente per il Giappone.

Per partecipare alla closed beta di Terra Wars bisogna registrarsi sul sito ufficiale del gioco, ma al momento possono farlo soltanto gli utenti giapponesi. Come segnalato da DualShocers, gli sviluppatori selezioneranno 2.000 utenti tra i vari giocatori registrati, permettendo loro di partecipare alla fase di test sui dispositivi Android.

Il termine ultimo per richiedere la partecipazione è il 24 maggio, data che verrà seguita dall'inizio vero e proprio della closed beta di Terra Wars. Anche se la fase di test verrà ospitata solo sui dispositivi Android, sappiamo che il gioco completo arriverà anche su PC e dispositivi iOS, mentre non sembra prevista al momento nessuna edizione console.

Allo stato attuale, tuttavia, le informazioni su Terra Wars sono veramente poche: annunciato la scorsa estate da Mistwalker Corporation, il titolo si presenta come un Jrpg ambientato nello stesso universo di Terra Battle, arricchito da un comparto grafico in "clay art" e dalle musiche del celebre Nobuo Uematsu. A questo punto non rimane che attendere ulteriori informazioni sul gioco e sulla finestra di lancio (attualmente fissata per un generico 2018).