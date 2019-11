Terrakion è ora disponibile nei Raid Leggendari di Pokémon GO

I giocatori di Pokémon GO più incalliti e attenti si saranno accorti già da ieri sera che è disponibile un nuovo Pokémon leggendario nei Raid: parliamo di Terrakion introdotto da Game Freak con il lancio della quinta generazione, che ora è possibile trovare nei Raid a cinque stelle.

Si tratta di una creatura di tipo Roccia/Lotta, e che può essere sfidato dalle 22 di ieri sera, quando ha sostituito il Raid di Cobalion, fino alla stessa ora di Martedì 17 Dicembre, anche se attualmente non si sa ancora chi ne prenderà il posto, e probabilmente mancando allora una settimana al Natale, sarà attivo qualche altro evento speciale.

Per affrontarlo, il team di Niantic cosiglia agli allenatori di munirsi di Pokémon di tipo Acqua, Erba, Lotta, Terra, Psico, Acciaio e Folletto. Qualche nome? Kyogre, Latios, Mewtwo, Metagross ed altri Pokémon simili.

Non è l'unica novità per quanto riguarda Pokémon GO in arrivo oggi: a partire dalle 22 di stasera infatti, prenderà il via la prima edizione del Festival degli Amici. In pratica, fino al 2 dicembre, i giocatori potranno incontrare famiglie di Pokémon selvatici, le loro evoluzioni e molto altro, oltre ad avere attivi diversi bonus in game, tra cui scambio della polvere di stelle al 50%, due scambi speciali al giorno e attacco potenziato nei raid con amici.