Terraria 2 è in sviluppo? Nuovi indizi dal creatore del sandbox in pixel art

Mentre proseguono i lavori sull'espansione gratuita Terraria Labor of Love, Andrew Spinks solletica la curiosità del fan del suo sandbox in pixel art con un bozzetto che suggerisce l'avvenuta ripartenza dei lavori sull'attesissimo sequel, Terraria 2.

In uno dei suoi ultimi interventi sui social, il creatore dell'ormai celebre videogioco free roaming ha contribuito a mandare a briglie sciolte l'immaginazione dei tanti appassionati di Terraria condividendo il bozzetto di quella che, a detta dello stesso Andrew "Redigit" Spinks, potrebbe essere la mappa con il concept dei biomi di Terraria 2.

Pur nella sua semplicità, l'immagine disegnata con Paint dall'esponente di Re-Logic risulta essere davvero ricca di dettagli, come la disposizione delle strutture architettoniche, la suddivisione delle diverse aree da esplorare e la profondità di ciascuno degli scenari da visitare.

Ad accompagnare questo piccolo ma importante indizio sullo sviluppo di terraria troviamo anche un aggiornamento, da parte del team di Re-Logic, sulle tempistiche di lancio del prossimo update gratuito. Stando agli autori indie, l'espansione gratuita Labor of Love di Terraria sarà disponibile nella seconda metà di settembre in contemporanea su tutte le piattaforme: differentemente dal lancio di Terraria Journey's End, quindi, stavolta l'update verrà pubblicato in simultanea su PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e sistemi mobile.