Terraria: il nuovo aggiornamento arriverà in ritardo per volontà dei giocatori

Sebbene abbia quasi 13 anni sulle spalle, Terraria non vuole proprio saperne di arrendersi e presto riceverà un nuovo aggiornamento. Sembrerebbe però che la data d'uscita della patch sia stata rinviata a causa di una decisione presa dalla community di appassionati.

Sul profilo X/Twitter ufficiale del creatore del gioco, infatti, è arrivato un sondaggio con tre diverse opzioni ed il volere dei giocatori è stato molto chiaro. Redigit ha infatti chiesto agli utenti se rinviare il prossimo aggiornamento alla versione 1.4.5 per pubblicare un update più rifinito, se affrettarsi per concentrarsi sulla futura patch o addirittura terminare il supporto al gioco per concentrarsi sul nuovo progetto.

Mentre vi stiamo scrivendo, hanno votato ben 23.366 utenti e la maggioranza, ossia il 67,2%, ha deciso di attendere un po' di tempo extra per l'aggiornamento. Solo il 9,3% avrebbe preferito che il team di sviluppo si affrettasse ed il 23,4%, probabilmente stufo del gioco, preferirebbe che lo studio si concentrasse su altro.

In attesa di scoprire quando arriverà l'aggiornamento in questione, vi ricordiamo che qualche settimana fa lo studio di Terraria ha donato una generosa cifra ad altri motori di gioco per ribellarsi al tanto chiacchierato cambio di politiche di Unity, motore del titolo Re-Logic.