Terraria, e chi lo ferma più? 12 anni dopo continua a 'vendere come il pane'

Nonostante il lancio originale risalga al 2011, sembra che Terraria continui a dimostrarsi un grande successo di vendite, almeno stando a quanto rivelato su Twitter dal suo creatore, Andrew Spinks, fondatore dello studio indipendente americano Re-Logic.

Parlando delle nuove feature arrivate all'interno del noto Action/Adventure sandbox con la patch 1.4.5, Spinks ha risposto ad un fan che chiedeva se il team aveva finalmente concluso con gli aggiornamenti per Terraria. Il creatore è stato dunque molto chiaro: "Dopo 12 anni il gioco continua a vendere come il pane. C'è così tanta richiesta che rende difficile andare oltre". Ecco dunque perché Re-Logic continua ad aggiornare costantemente la sua opera più famosa e perché non si concentra su nuove produzioni, e questo nonostante diversi update passati siano stati definiti "finali" pur non essendosi poi rivelati tali.

A sostegno della sua tesi, Spinks ha ricondiviso il tweet di un utente che metteva in evidenza le vendite del gioco: dall'aprile del 2020 all'aprile del 2022, Terraria è passato da 30 milioni di copie alla bellezza di 44,5 milioni. In due anni, quindi, l'opera ha piazzato quasi 15 milioni di copie aggiuntive, per una media di almeno 604.000 copie vendute al mese.

Da qui si capisce perché Re-Logic continua a puntare forte su un gioco con ormai oltre un decennio sulle spalle e pubblicato su multiple piattaforme, e perché continuano ad arrivare espansioni gratis come Terraria Labor of Love o ulteriori patch. Insomma, Terraria sembra davvero inarrestabile.