Terraria: disponibile l'aggiornamento 1.3 su console, sconto per la versione Xbox One

Gli sviluppatori, in collaborazione con il publisher, hanno oggi rilasciato l’attesodiper

Questo update espande i contenuti di gioco presenti nelle versioni console di Terraria, uniformandoli a quelli della versione PC. Questo aggiornamento è il più grande mai rilasciato nella storia di questo innovativo titolo, che vanta una community di oltre 20 milioni di giocatori. Terraria è attualmente disponibile per Xbox One con uno sconto del 70% fino al 5 marzo, ad un prezzo di soli € 5,70, un’ottima occasione per chi vuole scoprire questo incredibile prodotto.



“Questo aggiornamento è frutto di un immenso lavoro dei nostri team per permettere a tutti i giocatori console di poter disporre dei contenuti presenti nella versione PC, garantendo loro una rinnovata e arricchita esperienza di gioco” ha affermato Neil Ralley, Presidente di 505 Games.

In Terraria, c’è tutto un mondo a disposizione dei giocatori nella loro costante lotta per sopravvivere, cercare fortuna e gloria. E’ molto più di un gioco in cui ci si limita a costruire, è un regno avventuroso e pieno di mistero, un universo da plasmare ed esplorare che fonde i migliori elementi di gameplay dei titoli action con la libertà di azione del genere sandbox. Nell’universo di Terraria, l’unico limite è rappresentato dalla creatività del giocatore.

L’aggiornamento 1.3 di Terraria offrirà tanti attesissimi contenuti anche per gli utenti Xbox One e PlayStation 4. Eccoli in dettaglio:

Molti nuovi eventi e tanti nemici da affrontare, sconfiggere e saccheggiare per ottenere preziosi bottini

Evento Invasione Celestiale e scontro con il boss finale: Il Signore della Luna

Nuovi biomi sotterranei da esplorare – granito, marmo e molto altro ancora!

Nuova Modalità Esperto progettata per offrire sfide ancora più difficili, e grandi ricompense, anche per i giocatori veterani

Crafting migliorato

Miglioramenti per i personaggi non giocabili, con l’aggiunta di nuovi volti amichevoli

Più di 800 nuovi oggetti da scoprire per un totale complessivo di 3500!

Tantissimi altri nuovi contenuti e miglioramenti precedentemente disponibili solo nella versione PC del gioco

I giocatori beneficeranno di un motore di gioco riscritto completamente da zero, paragonabile a quello su cui è basata la versione PC. Tutti gli elementi di gameplay che hanno sempre contraddistinto le versioni console di Terraria sono stati mantenuti.