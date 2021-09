Terraria Journey's End: l'espansione è disponibile gratis su PlayStation, Xbox e Game Pass

Tenendo fede alla parola data ai milioni di appassionati di Terraria, i vertici di ReLogic festeggiano con un video l'avvenuta pubblicazione su console PlayStation e Xbox dell'enorme espansione Journey's End di Terraria.

Realizzata in collaborazione con DR Studios, la versione PS4 e Xbox One di Terraria Journey's End porta in dote una mole spaventosa di contenuti inediti, oltre a tantissime migliorie, ottimizzazioni e integrazioni alla progressione del kolossal sandbox ideato da Andrew Spinks.

L'ultimo aggiornamento gratuito porta il titolo alla versione 1.4 sulle console Sony e Microsoft della passata generazione e in retrocompatibilità su PlayStation 5 e Xbox Series X/S: una volta installato l'update, i fan di lungo corso di Terraria troveranno su console oltre 5.000 oggetti aggiuntivi, la modalità Master e dei parametri per modificare le condizioni atmosferiche, i tempi di rigenerazione dei mostri e la difficoltà. Ma non è tutto.

Journey's End introduce anche centinaia di creature inedite, nuovi boss come L'Imperatrice della Luce, il Bestiario, un minigioco ispirato al golf, biomi originali, una colonna sonora ampliata e una pletora di revisioni tra grafica, interfaccia e opzioni per la cooperativa a schermo condiviso. L'espansione Journey's End di Terraria, lo ricordiamo, è gratis per tutti coloro che hanno acquistato il sandbox in pixel art di ReLogic su PlayStation o Xbox e per chi ne fruisce "gratuitamente" con l'abbonamento a Xbox Game Pass.