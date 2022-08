Terraria è infinito: un mare di migliorie e aggiunte con l'update gratis Labor of Love

A dispetto dei proclami di ReLogic che hanno accompagnato il lancio di Terraria Journey's End, gli sviluppatori al seguito di Andrew Spinks hanno ancora tante sorprese in serbo per gli appassionati del sandbox 2D: ecco le ultime novità su Labor of Love, la prossima espansione gratuita per l'endgame di Terraria.

Con Labor of Love, i ragazzi di ReLogic proveranno a soddisfare l'inesauribile fame di contenuti aggiuntivi dei fan di Terraria con l'introduzione di "vaste migliorie alla qualità di vita" che, all'atto pratico, si tradurranno in un'infinità di elementi inediti che promettono di incidere profondamente nel gameplay.

Oltre alla richiestissima aggiunta di oggetti e strumenti per "tenere a bada" la Corruzione e le altre forme di biomi infestanti, Labor of Love porterà in dote numerosi equipaggiamenti originali, decine di tipologie inedite di blocchi e oggetti da poter costruire, l'aumento da 999 a 9999 del numero massimo di oggetti da "accatastare" nel medesimo slot e tantissime altre sorprese.

Il team di ReLogic introdurrà anche dei nuovi personaggi secondari, una ventina di creature originali, delle modifiche al sistema di generazione dei biomi di superficie e delle aree esplorabili nel sottosuolo, una riformulazione generale dei danni arrecati da ciascuna tipologia di arma e ulteriori interventi che verranno svelati da Spinks e compagni al lancio dell'espansione gratuita che porterà Terraria alla versione 1.4.4.

L'uscita dell'enorme update Labor of Love di Terraria dovrebbe avvenire più avanti nel 2022 su PC e console.