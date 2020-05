Terraria Journey's End: il sandbox di ReLogic è finalmente completo

Il massimo rappresentante del team di ReLogic, Andrew Spinks, celebra il lancio di Journey's End, l'espansione gratuita di Terraria che conclude lo sviluppo dell'ormai storico sandbox a nove anni dalla partenza di questo progetto che, al tempo, venne criticato per le analogie con Minecraft.

Nella sua lettera aperta indirizzata ai milioni di fan di Terraria, Spinks spiega che "questo aggiornamento è stato un atto d'amore, il nostro team ci ha lavorato instancabilmente per un bel po' di tempo e riteniamo davvero che sia in grado di portare Terraria a un nuovo livello, in un luogo incantato dove si possa finalmente definire 'completo' questo gioco".

Con Journey's End, in effetti, gli autori di ReLogic hanno introdotto una mole esorbitante di novità che spaziano dai contenuti alla grafica, con sullo sfondo il supporto alle mod e a chi si avvicina solo adesso a questo kolossal a mondo aperto. La versione 1.4.0 di Terraria implementa infatti più di 1.000 oggetti unici, tantissimi mostri da combattere, dei boss inediti e una pletora di armi, armature e funzioni grafiche come il sistema meteorologico.

Sempre grazie all'update gratuito Journey's End, gli utenti di Terraria possono scegliere tra quattro livelli di difficoltà (Journey, Normal, Expert e Master) e avere facilmente accesso alle mod realizzate dai fan attraverso l'integrazione di un menù da cui è possibile sfogliare il ricchissimo catalogo delle espansioni fan made. Terraria Journey's End è già disponibile su PC e lo sarà in un secondo momento (si spera entro la fine dell'estate) anche su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e sistemi mobile.