Terraria Journey's End, ci siamo: l'enorme update ha una data su PlayStation e Xbox!

La lunga attesa patita dagli appassionati di Terraria per il lancio su console dell'enorme update Journey's End sta finalmente per concludersi. Il team di ReLogic si affaccia sui social per annunciare la data in cui è prevista la pubblicazione dell'aggiornamento finale di Terraria su piattaforme PlayStation e Xbox.

Lanciato originariamente su PC nel maggio dello scorso anno, Terraria Journey's End introduce una mole esorbitante di contenuti, migliorie e ottimizzazioni al già ricco sandbox in pixel art ideato quasi un decennio fa da Andrew Spinks e riuscito, da allora, a superare le 35 milioni di copie vendute.

Una volta effettuato il download di Journey's End, tutti gli esploratori della variopinta dimensione di Terraria su PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S potranno combattere una nuova schiera di mostri e fronteggiare dei boss ancora più letali. Il piatto forte di questo generoso aggiornamento è però rappresentato dagli oltre 1.000 oggetti unici implementati nello stratificato sistema di costruzione, evoluzione e crafting di Terraria, con innumerevoli blocchi e tantissimi elementi di equipaggiamento inediti da recuperare in biomi originali.

Chi vorrà scavare (letteralmente!) tra i contenuti di questa espansione gratuita non dovrà fare altro che pazientare fino al 30 settembre e provvedere all'installazione dell'update che darà ufficialmente il via alla fase di Terraria Journey's End anche su console Sony e Microsoft.