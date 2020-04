Terraria Journey's End: svelata la data di uscita dell'enorme espansione finale

Il fondatore di Re-Logic, Andrew Spinks, torna ad aggiornare gli appassionati di Terraria per annunciare la data di lancio di Journey's End, l'enorme espansione che, eccezion fatta per gli update minori e le eventuali patch correttive, concluderà ufficialmente lo sviluppo della celebre avventura sandbox.

L'ultimo Major Update di Terraria porterà il titolo alla versione 1.4.0 e introdurrà tantissime novità, sia sotto il profilo dei contenuti che della grafica. Il team capitanato da Spinks ha già anticipato l'arrivo di più di 800 oggetti da scoprire o da creare, oltrechè dall'apparizione di una serie inedita di mostri e di boss da combattere. Sempre con Journey's End dovrebbe fare poi la sua comparsa un complesso sistema meteorologico con tanto di folate di vento e tempeste digitali.

Lo scatto scelto dal boss di Re-Logic per fissare l'uscita dell'ultima espansione maggiore di Terraria ci permette di sbirciare tra le pieghe della nuova interfaccia iniziale, con l'opzione già disponibile per la dimensione del proprio livello, la strada da prendere con il proprio alter-ego tra i livelli di difficoltà Journey, Normal, Expert e Master e, infine, la possibilità di scegliere se creare un mondo con un malus casuale o predeterminato dalle zone di Corruzione o Cremisi.

In assenza di immagini o scene di gameplay che accompagnino questo importante annuncio, in calce alla notizia vi riproponiamo il video di annuncio di Terraria Journey's End diffuso da Re-Logic durante l'E3 2019 e vi informiamo che questo importante aggiornamento arriverà il 16 maggio su PC e sarà completamente gratuito. Le versioni PS4, Xbox One e Switch riceveranno l'update in un secondo momento, anche qui gratis per chi possiede il gioco.