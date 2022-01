Terraria su Nintendo Switch: l'enorme update Journey's End è disponbile

Dopo aver provveduto al lancio su PlayStation e Xbox di Terraria Journey's End, i ragazzi di ReLogic e gli editori di 505 Games festeggiano l'arrivo su Nintendo Switch dell'enorme espansione gratuita che amplia sensibilmente l'offerta ludica della gemma indie.

L'update che porta l'avventura sandbox alla versione 1.4 porta in dote su Switch un'incredibile mole di contenuti inediti, in aggiunta a una pletora di ottimizzazioni, migliorie e integrazioni alla progressione endgame del cult indipendente firmato da Andrew Spinks.

Una volta installato su Switch, l'aggiornamento inaugura la versione Journey's End di Terraria, garantendo così l'accesso a centinaia di creature inedite (catalogate nel nuovo Bestiario), un minigioco ispirato al golf, tanti biomi originali, nuovi boss da fronteggiare come l'Imperatrice della Luce e dei brani aggiuntivi per la colonna sonora. Spazio anche a delle importanti revisioni alla grafica, ai singoli elementi che compongono l'interfaccia e, soprattutto, all'aggiunta di oltre 5.000 oggetti, della modalità Master e di parametri per modificare le condizioni atmosferiche o i tempi di rigenerazione dei mostri.

L'impegno e la passione profusi da ReLogic hanno consentito al team diretto da Spinks di aggiudicarsi, con Terraria e l'enorme espansione Journey's End, il Premio "Atto d'amore" ai recenti Steam Awards 2021 con Resident Evil Village GOTY.