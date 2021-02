Terraria su Stadia si farà: il CEO del team rientra in possesso dell'account Google

Sembra che le incomprensioni tra il team di sviluppo di Terraria e Google siano state superate e a breve potremo giocare il popolare survival game anche su Stadia.

Qualche settimana fa il CEO di Re-Logic, Andrew Spinks, è stato bannato dai propri account Google e ha deciso di interrompere lo sviluppo della versione Stadia del titolo. L'evento ha avuto una certa risonanza sui social e sui siti internazionali che si occupano di videogiochi, al punto che il colosso di Mountain View è entrato in contatto con gli sviluppatori per trovare una soluzione al problema.

Ecco di seguito l'aggiornamento pubblicato sui forum ufficiali del gioco:

"Come avrete notato, abbiamo avuto numerosi problemi nel corso del mese di gennaio 2021 poiché siamo stati chiusi fuori dall'account Google di Redigit. Dopo un mese di reclami (e grazie all'aiuto dei nostri fan), siamo entrati in contatto con Google, che è stata molto trasparente e ci ha restituito l'accesso atutti i nostri profili. Visto il duro lavoro del team di Stadia - e quello dei nostri partner di 505 Games - abbiamo deciso che procederemo con lo sviluppo di Terraria su Google Stadia. Questa versione del gioco si basa sulla build 1.4.0.5 di DR Studios (l'ultima disponibile) ed è attualmente in fase di revisione presso Google."

Sembra quindi che la versione Google Stadia di Terraria sia in dirittura d'arrivo e potrebbe mancare pochissimo al debutto sulla piattaforma di gaming in streaming, magari nel catalogo di giochi gratuiti per gli abbonati a Stadia Pro.