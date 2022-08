Terraria fa la storia: è il primo gioco a superare il milione di recensioni su Steam!

Mentre in rete prosegue il dibattito sul possibile sviluppo di Terraria 2, il sandbox in pixel art di Re-Logic diventa ufficialmente il primo videogioco a superare il milione di recensioni utente su Steam

Il record raggiunto dalla creatura indie lanciata nel maggio del 2011 da Andrew "Redigit" Spinks e bollata superficialmente come "l'ennesimo clone 2D di Minecraft" è stato inseguito in questi anni da diversi altri videogiochi, come Garry's Mod, Left 4 Dead 2 e The Witcher 3 Wild Hunt, Euro Truck Simulator 2 e Stardew Valley.

Ciò che rende davvero incredibile questo risultato è però lo scarto tra le recensioni positive e negative (con oltre il 97% delle analisi utente a favore e meno del 3% contrarie), il più elevato tra i videogiochi presenti nella Top 10 dei titoli con il maggior numero di recensioni utente su Steam.

Nel complimentarci con Redigit e il team di Re-Logic per questo record, vi ricordiamo che a dispetto del decennio trascorso dall'uscita di Terraria ci attendono ancora tantissime sorprese. Il sandbox free roaming in pixel art si appresta ad accogliere a settembre il ricco update gratis Terraria Labor of Love, con un mare di ottimizzazioni e migliorie alla "qualità di vita" e numerose aggiunte contenutistiche tra armi, equipaggiamenti, blocchi per il crafting, nemici e ulteriori sorprese che verranno svelate a ridosso del lancio che avverrà in contemporanea su PC, console e mobile.