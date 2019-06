Terraria: svelata finalmente la data di uscita su Nintendo Switch

Di ritorno da Los Angeles con l'annuncio di Terraria Journey's End dal palco del PC Gaming Show dell'E3 2019, gli autori di Re-Logic si dicono ormai pronti a lanciare Terraria su Nintendo Switch.

Sulla console ibrida della Grande N, l'ormai storico sandbox della casa di sviluppo indipendente fondata nel 2011 da Andrew Spinks vanterà diverse funzionalità inedite rispetto alle controparti già disponibili su PC e console.

La versione Switch di Terraria farà ampio uso dei sensori di movimento e della funzione di vibrazione dei due Joy-Con e, in versione undocked, permetterà l'utilizzo del touchscreen per controllare la mappa, effettuare lo zoom, selezionare gli oggetti, gestire l'inventario e attivare la modalità Costruzione. Sempre su Switch sarà poi possibile scaricare tutti i contenuti aggiuntivi e gli update che hanno caratterizzato gli aggiornamenti delle altre versioni, ivi compreso il futuro e ambizioso Journey's End.

Senza indugiare oltre, chiudiamo il pezzo fissando la data di lancio di Terraria per Nintendo Switch al prossimo 27 giugno per la versione scaricabile dall'eShop. Il titolo sarà poi disponibile in versione retail su cartuccia nel corso delle prossime settimane.