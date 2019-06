Terraria: svelati in video i contenuti dell'update gratuito Journey's End

In occasione del PC Gaming Show dell'E3 2019, gli autori di Re-Logic hanno svelato i contenuti di Journey's End, il penultimo aggiornamento gratuito di Terraria.

Il filmato di presentazione confezionato dagli sviluppatori statunitensi ha illustrato nel dettaglio tutte le novità che ci attendono verso la fine dell'anno con questo importante update che, come precisano gli stessi ragazzi di Re-Logic, sarà completamente gratuito per chi possiede già il gioco.

Attraverso Journey's End verranno compiute delle sostanziali modifiche all'interfaccia e apportato dei cambiamenti all'esperienza di gioco complessiva con l'aggiunta di ben 800 nuovi oggetti, tra armi, elementi di equipaggiamento, componenti estetiche e blocchi. L'aumento del 120% dell'intero numero di oggetti di Terrarria indurrà gli autori a stravolgere l'interfaccia per introdurre sei slot personalizzabili.

Tra le altre novità dell'aggiornamento, citiamo l'ingresso di nuovi boss e miniboss, del livello di difficoltà Master Mode e di tanti biomi e mini-biomi rintracciabili sia in superficie che nell'interminabile sottosuolo. In cima all'articolo trovate il video di annuncio di Terraria: Journey's End, al quale vi lasciamo nell'attesa di conoscere la data di uscita ufficiale su PC e console, presumibilmente PlayStation 4 e Xbox One.