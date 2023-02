TerraScape: il gestionale di Toplitz tra SimCity e Carcassonne entra in Early Access

Dopo aver celebrato l'ingresso di Wild West Dinasty in Early Access, Toplitz Productions preannuncia l'imminente partenza della fase in accesso anticipato di TerraScape pubblicando un nuovo video gameplay che ci aiuta a familiarizzare con il city builder in salsa rompicapo degli studi Bitfall.

Lo scopo ultimo dei giocatori di TerraScape è quello di realizzare la cittadina medievale dei propri sogni: chi desidera esaudire questo desiderio deve servirsi di uno speciale mazzo di carte per collocare le tessere del villaggio in modo tale da soddisfare le esigenze della popolazione.

L'approccio adottato dagli sviluppatori prevede quindi delle ricompense incrementali per chi riesce a collocare nel modo più 'adatto' le tessere della città all'interno di una grande mappa suddivisa in una griglia esagonale. Il posizionamento delle tessere e l'utilizzo delle carte determina i punti esperienza da acquisire per ricevere ulteriori carte.

Il video gameplay e le immagini confezionate da Bitfall ci immergono nelle atmosfere rilassanti di TerraScape per prepararci all'arrivo su Steam della versione Early Access, previsto da Toplitz Productions nel corso delle prossime settimane. Nel frattempo, date un'occhiata al trailer e agli screenshot e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo city builder a metà strada tra SimCity (o del più recente Cities Skylines Remastered) e Carcassonne.