Terremoto in Giappone: Nintendo dona 50 milioni di yen a sostegno dei più bisognosi

Il Giappone si sta ancora riprendendo dal devastante terremoto che ha colpito la penisola di Noto, che ha ucciso oltre 200 persone e costringendo tanti altri abitanti ad abbandonare le loro case. A sostegno dei più bisognosi interviene adesso anche Nintendo.

Dopo le donazioni di Sony e The Pokémon Company per il terremoto in Giappone, anche la casa di Kyoto dà il suo contributo donando 50 milioni di yen (pari a circa 340.000 dollari) a favore delle zone colpite dalla catastrofe, sostenendo così le famiglie delle vittime e chi è rimasto senza casa. In aggiunta, la compagnia offre inoltre riparazioni gratuite a chiunque abbia un hardware Nintendo rimasto danneggiato dal violento sisma.

"Vogliamo esprimere tutta la nostra vicinanza a chiunque sia rimasto colpito dal terremoto sulla penisola di Noto. Offriremo servizi di riparazioni gratuite per tutti i nostri prodotti alle richieste provenienti dalle aree comprese nel Disaster Relief Act dopo il terremoto per i prossimi sei mesi. In aggiunta, doneremo 50 milioni di yen alla Croce Rossa giapponese per assistere chiunque sia stato colpito dal disastro", dichiara Nintendo in un comunicato.

Grazie anche al sostegno di grandi colossi come Nintendo, Sony e The Pokémon Company, la speranza è che tutti colori rimasti colpiti dal terremoto possano tornare quanto prima a una vita normale, lasciandosi alle spalle la terribile tragedia.