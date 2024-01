Terremoto in Giappone: Sony e The Pokemon Company donano oltre 90 milioni di yen

A causa dei recenti avvenimenti che hanno interessato il Giappone dopo il terremoto d'inizio 2024, The Pokemon Company e Sony hanno deciso di partecipare attivamente alla campagna internazionale di donazioni avviata per supportare le famiglie delle vittime, gli sfollati e le attività svolte dalla protezione civile.

Il forte terremoto che ha colpito la penisola di Noto, purtroppo, ha ucciso oltre 100 persone e costretto tanti altri abitanti a lasciare la propria abitazione a causa dei crolli già avvenuti o minacciati dai danni strutturali agli edifici.

Le autorità giapponesi incaricate di gestire questa emergenza hanno così lanciato un appello per aiutare le vittime del terremoto: tra i tanti attori dell'industria e dell'imprenditoria nipponica (ma non solo) che hanno risposto a questo appello troviamo anche The Pokemon Company e Sony.

Con una nota pubblicata sui propri social, The Pokemon Company spiega di essersi attivata insieme alla propria Fondazione Pokemon With You per donare 50 milioni di yen (corrispondenti a circa 315mila euro al tasso di cambio attuale) alla Croce Rossa Giapponese e finanziare altre iniziative a sostegno delle organizzazioni che si stanno occupando di questa emergenza.

Anche il board dirigenziale di Sony Group Corporation, nell'esprimere le più sentite condoglianze a tutte le persone colpite dal terremoto, si è impegnato a donare oltre 40 milioni di yen (circa 252mila euro) per i primi aiuti di emergenza a sostegno delle comunità interessate. 15 dei 40 milioni stanziati da Sony contribuiranno alle attività di Save the Children per il sostegno ai più giovani e alle famiglie con minori colpiti dal terremoto, ma il colosso tecnologico giapponese riferisce di aver avviato anche una raccolta fondi tra i dipendenti del gruppo e di prendere in considerazione ulteriori donazioni da qui ai prossimi giorni.