Terremoto nella Overwatch League: l'intero roster lascia i Vancouver Titans

I Vancouver Titans, una delle “nuove” franchigie della Overwatch League, è stata sconquassata improvvisamente da un terremoto interno: stando alla lettera pubblicata dalla stessa organizzazione, questa avrebbe deciso di chiudere con tutti i giocatori e gli allenatori.

Ora, secondo il portale ESPN, la franchigia dovrebbe proseguire la stagione con il roster della squadra dei Contenders, Second Wind.

Questi, i giocatori e allenatori hanno lasciato Vancouver: HyoJong "HakSal" Kim; Minsoo “Seominsoo” Seo; Seongjun "Slime" Kim; Chunghee "Stitch" Lee; Juseok "Twilight" Lee; JeHong "RyuJeHong" Yu; Chan Hyeong "Fissure" Baek; Yangwon; “Yang1” Kweon (allenatore); Jae Hong “Andante” Hwang (allenatore).

All'inizio della stagione, i Vancouver Titans si trovavano ovviamente all'interno della team house della franchigia a Vancouver. Una volta scoppiata l'emergenza sanitaria legata al coronavirus, i giocatori hanno fatto ritorno in Corea del Sud, dove però hanno riscontrato problemi negli allenamenti e nella logistica, perché non sono riusciti a trovare un nuovo QG che ospitasse la squadra.

I giocatori si sono dunque ribellati, rifiutandosi di giocare. Le parti in causa, ormai indebolite dal rapporto compromesso, non sono riuscite a trovare un accordo, cosa che ha condotto alla definitiva spaccatura tra i giocatori e l'organizzazione che ora cercherà di portare in prima squadra i cadetti dei Contenders.

I Titans dovrebbero giocare il 9 e il 10 maggio. Dalla lega non sembra esser ancora giunto nessun provvedimento.