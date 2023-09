Terremoto PlayStation! Sony annuncia in fretta l'addio di Jim Ryan. E ora che succede?

A sorpresa, la notte del 27 settembre è arrivata una notizia inaspettata: Sony ha annunciato in fretta e furia che Jim Ryan non sarà più il presidente di PlayStation a partire dal mese di ottobre 2023, il suo posto verrà preso dal CEO ad interim Hiroki Totoki, attuale CFO di Sony. E ora? Quale sarà il destino di PlayStation senza la guida di Ryan?

Jim Ryan entra in Sony Interactive Entertainment Europe nel 1994 e si occupa di organizzare il lancio della prima PlayStation nel nostro continente, successivamente ricopre vari ruoli dirigenziali sia in Europa che negli Stati Uniti, prima di diventare CEO di PlayStation all'inizio del 2019.

Adesso, Ryan non fa più parte di Sony e dopo 30 anni si prepara ad abbandonare la compagnia. Quali siano le ragioni di questo abbandono (volontario o forzato) nessuno lo sa, Sony si è limitata a ringraziare Jim Ryan e ad introdurre il suo successore (provvisorio) Hiroki Totoki alla guida di PlayStation, in attesa che venga eletto un nuovo CEO effettivo.

Da mesi Jim Ryan è oggetto di hating e forti critiche per il suo operato: dall'aumento di prezzo di PlayStation 5 alla scarsità di console disponibili sul mercato, senza dimenticare il basso numero di esclusive PS5, una comunicazione frammentarie e una lineup futura particolarmente orientata ai giochi live a discapito dei single player. Mosse che non convincono lo zoccolo duro di PlayStation, che su forum e social manifesta il suo dissenso, nonostante questo le vendite della console vanno alla grande.

Ryan è stato poi protagonista della guerra a distanza con Phil Spencer, rifiutandosi di firmare qualsiasi accordo legato a Call of Duty e non risparmiando pesanti attacchi alla concorrenza durante le deposizioni in tribunale per la causa che vede contrapposti Microsoft e la FTC americana.

Adesso il futuro di PlayStation è tutto da scrivere, è probabile che il successore di Ryan possa seguire la strada da lui tracciata, così come è possibile che si vogliano invece sostituire alcuni punti della sua strategia a vantaggio di una linea guida più profittevole per l'azienda.



E voi cosa ne pensate? L'abbandono di Jim Ryan a metà generazione PS5 sarà un bene o un male per il colosso giapponese?